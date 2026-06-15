На Пулковском шоссе построят два детсада с бассейнами и соляными пещерами

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал проекты двух детских садов на Пулковском шоссе. Каждый из них рассчитан на 220 мест, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга.

Оба здания возведут в составе нового жилого комплекса. Помимо групповых, музыкальных и спортивных помещений, внутри оборудуют бассейны и соляные пещеры. Также в садах появятся медкабинеты и зоны для отдыха.

На прилегающей территории обустроят площадки для игр и занятий спортом, проведут озеленение и установят освещение. Участок расположен северо-западнее пересечения Пулковского и Волхонского шоссе. Сроки строительства пока не уточняются.

Карина Дроздецкая