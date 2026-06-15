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Дагестан вошел в число наименее курящих регионов РФ

В мае 2026 года Дагестан оказался среди лидеров по доле некурящих жителей в России. Уровень табакокурения среди населения старше 18 лет в регионе составил 8,8%.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава России.

Первое место в списке заняла Чечня с показателем 0,5%.

Среди регионов с наименьшей распространенностью курения табака оказались Чукотский автономный округ и Краснодарский край. В этих субъектах доля курильщиков составила 1,3% и 4,6% соответственно.

Наталья Белоштейн

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