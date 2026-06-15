Власти Мурманской области отчитались о результатах рейдов по проверке УК

Региональное Минэнерго и ЖКХ по поручению губернатора Андрея Чибиса проводит превентивные проверки управляющих компаний, чтобы решать проблемы домов до поступления жалоб. Первые рейды уже дали результаты: в Мурманске оперативно осушили подвал на улице Героев Рыбачьего, отремонтировали кровлю на Полярных Зорях и привели в порядок подъезды на Невского. Со следующей недели проверки охватят другие муниципалитеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдано 13 требований в адрес 11 управляющих организаций

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Выдано 13 требований в адрес 11 управляющих организаций

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Как сообщила министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа, параллельно ведется подготовка к отопительному периоду — осмотрено 76 многоквартирных домов в Мурманске, Кандалакше, Оленегорске и Мончегорске, выдано 13 требований в адрес 11 управляющих организаций.

Кирилл Конторщиков