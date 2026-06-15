В Рыбинске до 17 июня перекрыли дорогу в районе Копаево

В Рыбинске до 17 июня закрыли для проезда дорогу в районе Копаево. Об этом сообщили в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для обеспечения безопасности граждан движение транспортных средств по автомобильной дороге по Ярославскому тракту от ул. Ошурковской до ул. Гастелло прекращено до 00:00 17 июня»,— указывается в сообщении администрации.

Причина перекрытия дороги не называется. 14 июня в районе Копаево также перекрывали дорогу в связи с ликвидацией возгорания неназванного объекта. В этот же день регион подвергся атакам беспилотников, которые привели к возгоранию промышленных объектов. Места атак не назывались. В регионе прошел «нефтяной» дождь.

Алла Чижова