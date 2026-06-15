Отдых на неполный бак

Топливный кризис и проблемы с логистикой в Крыму и Севастополе не сказались на количестве организованных туристов из Удмуртии, отмечают туроператоры. При этом они указывают, что значительная доля туристов едут на полуостров самостоятельно, не обращаясь в турагентства. Представитель Российского союза туриндустрии в Удмуртии Екатерина Зимина, напротив, отмечает сокращение турпотока на этом направлении, что подтверждает спад бронирований гостиниц более чем на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Жители Удмуртии не спешат отказываться от приобретения турпутевок в Крым и Севастополь, несмотря на топливный кризис и проблемы с логистикой. «Массовых возвратов туров или отказов жителей республики от поездок на полуостров из-за текущей ситуации нет»,— рассказала директор турагентства «Корпорация путешествий» в Удмуртии Ольга Силина. Аналогичное мнение высказала директор туроператора «ТурМир-Ижевск» Яна Пушина: «Снизилось ли число обращений по путевкам в конце мая и начале июня? Нет. Увеличилось ли число обращений за возвратом средств? Нет. Возвраты связаны с болезнями или переносами дат, но никак не с кризисом в Крыму».

24 мая в Крыму приостановили свободную продажу бензина. Топливо отпускают только экстренным и государственным службам, а также по талонам с лимитом 20 л в одни руки, пишет «Ъ». В регионе также ввели запрет на фото- и видеосъемку бензовозов. По оценкам местных властей, стабилизация ситуации займет около 30 дней. 7 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о смягчении ограничений: бензин АИ92 вновь появился в свободной продаже на некоторых заправках сети «АТАН». Сейчас перечень таких АЗС расширяется. После атаки беспилотника по железной дороге в Крыму ночью 8 июня было принято решение о проходе поездов по территории полуострова только в светлое время суток. Расписание движения составов и их остановки корректируются.

Количество оформленных жителями Удмуртии турпутевок на полуостров весной—летом 2026 года в целом увеличилось на 30% относительно 2025-го, отметила госпожа Силина. При этом собеседники «Ъ-Удмуртия» указали на специфику рынка: значительная часть отдыхающих из Удмуртии, направляющихся в Крым, не пользуется услугами агентств. Основной формат отдыха: забронировать жилье на прямую и отправиться на полуостров либо на автомобиле, либо на поезде. По данным министерства курортов и туризма Крыма, 76% туристов прибывают на полуостров на автомобиле или автобусе, 24% — на поезде. Крым остается востребованным направлением, заключила госпожа Силина.

На спад трафика указывает количество новых бронирований гостиниц в Крыму и Севастополе с 24 мая по 6 июня: на 31 и 40% соответственно. Об этом пишет “Ъ” со ссылкой на систему Travelline. В этих субъектах за указанный период было отменено 79 и 71% действующих бронирований. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, новые бронирования на полуострове также осуществляются, но чуть меньше, чем ранее: 50-55 тыс. новых продаж против 60 (см. “Ъ” от 8 июня 2026 года).

Представитель Российского союза туриндустрии в Удмуртии Екатерина Зимина указывает, что многие туроператоры в республике не работают по направлению Удмуртия—Крым. «По имеющейся информации, турпоток на полуостров значительно сократился. Фиксируется высокий процент отказов от путевок»,— выразила противоположное местным туроператорам мнение госпожа Зимина.

Эксперты отмечают, что в этом году предпочтения жителей Удмуртии на туристический отдых немного изменились. По словам Яны Пушиной, в прошлом году по количеству проданных турпутевок лидировал Крым, сейчас — Абхазия. «Это связано не с топливом или транспортными сложностями, а с ценовой политикой»,— подчеркнула она. Абхазия оказалась выгоднее побережья Краснодарского края.

По данным Удмуртстата, стоимость поездки на отдых на Черноморское побережье 1 июня составляла 59,2 тыс. руб. За год она выросла на 10,8%.

Карина Пырина