В Ярославле подходы к станциям легкого метро сделает местная компания

В Ярославле МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило контракт с ООО «Арвис Маркет» на обустройство подходов к остановкам легкого метро. Соглашение опубликовано на портале госзакупок.

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Цена контракта составила 7,7 млн руб. Подрядчику предстоит сделать три подхода — от дома №9 по улице Звездной в сторону станции «Дунайка», на участке улицы Стрелецкой от Большой Федоровской до первого лестничного перехода через железнодорожные пути станции «Которосль», а также до платформы «Сокол» от улицы Чернопрудной.

На работы дается 72 дня с даты заключения контракта, то есть подходы должны быть готовы к 21 августа.

ООО «Авис Маркет» работает в Ярославле с 2017 года. Организация выполняет работы по благоустройству общественного пространства на улице Октябрьской в Любиме, ремонтировала спортивную площадку по заказу образовательного комплекса №3 им. Н. П. Гусева и ограждения иных образовательных учреждений. По данным сервиса «Руспрофайл», выручка по итогам 2025 года составила 12 млн руб., снизившись на 37%, убытки компании составили 238 тыс. руб. (-921%).

Алла Чижова