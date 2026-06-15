Дефицит бюджета Новочеркасска увеличился на 12,8%

В 2026 году дефицит бюджета Новочеркасска достиг 224,8 млн руб., что на 12,8% больше, чем годом ранее, когда городской казне не хватало 196 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

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В этом году доходы города запланированы в размере 9,1 млрд руб., расходы — 9,4 млрд руб.

Вдобавок, Новочеркасску выделили два бюджетных кредита. Один из них, на 464,3 млн руб., направлен на погашение коммерческих займов, что снизит затраты на обслуживание муниципального долга. Второй, на 186,2 млн руб., предназначен для покрытия временного дефицита средств.

В 2025 году городу направлено 461,8 млн руб. на поддержку сбалансированности местного бюджета.

Наталья Белоштейн