В Новороссийске ожидаются ливни с ветром до 20 м/c

В Новороссийске 16 и 17 июня может резко испортиться погода. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на прогноз Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В течение суток 16 и 17 июня местами в регионе, в том числе и в Новороссийске, есть вероятность сильных дождей, ливней с грозой и градом. Синоптики предвещают усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Администрация Новороссийска призвала жителей и гостей города соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Кристина Мельникова