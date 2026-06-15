На Ставрополье возбуждено 59 уголовных дел на похитителей 120 млн рублей

В Ставропольском крае в отношении 12 участников ОПГ по похищению денег у банков возбуждено 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов. За полтора года с помощью 28 заемщиков они присвоили более 120 млн руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые воспользовались специальными кредитными программами, предлагаемыми крупными банками для индивидуальных предпринимателей. Эти программы позволяют бизнесменам получать займы до 10 млн руб.

«В деятельность сообщества вовлекались жители СКФО, Ивановской области, Москвы и Подмосковья, которые не имели постоянного источника дохода. Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей и создавали видимость движения по оформленным на них счетам крупных сумм», — отметила госпожа Волк.

После этого фигуранты предоставляли банкам поддельные подтверждения платежеспособности и направляли заявки на оформление кредитных продуктов. Поступившие деньги похищались.

Наталья Белоштейн