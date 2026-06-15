В Краснодаре модернизируют сети водоснабжение за 1,5 млрд рублей в 2026 году

ООО «Краснодар Водоканал» направит 1,5 млрд руб. собственных средств на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения города в 2026 году. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на заместителя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юрия Клесова.

Работы реализуются в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2023 году между предприятием и администрацией Краснодара. Срок его действия рассчитан до 2071 года, общий объем инвестиций оценивается в 40,7 млрд руб.

Господин Клесов подчеркнул, что мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком. На уже завершенные этапы направлено 684,5 млн руб.

Концессионером выступает «Краснодар Водоканал». В рамках соглашения компания отвечает за модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры города.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что реконструкцию сетей водоотведения за 123,4 млн руб. начали в Майкопе. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Реконструкция ведется на улицах Крылова, Пржевальского, 2-я Короткая, Ветеранов, Восточная и Курганная — эти территории отличаются высокой степенью износа инженерных коммуникаций и повышенной нагрузкой на систему водоотведения.

Анна Гречко