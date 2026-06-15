Жителя Владикавказа задержали после стрельбы у банкетного за

Во Владикавказе полицейские задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе возле банкетного зала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне, 14 июня, на улице Дзусова. По данным правоохранителей, мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону 32-летнего жителя поселка Верхний Фиагдон. Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение РКБ с диагнозом «рваная рана шеи слева непроникающего характера».

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил обстоятельства происшествия. По его словам, он находился на свадьбе друга, где у него возник словесный конфликт с потерпевшим. Мужчины вышли на улицу для выяснения отношений, после чего пострадавший нанес подозреваемому удар в область лица. Завязалась драка, в ходе которой на фигуранта напали неизвестные ему лица, после чего он применил принадлежащий ему травматический пистолет.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Константин Соловьев