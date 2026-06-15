В Петербурге отменили главный военно-морской парад

Минобороны РФ не планирует проведение главного военно-морского парада, который с 2017 года проходил в Северной столице в День ВМФ. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники, подготовка к мероприятию даже не начиналась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президентский указ о проведении парада до сих пор не издан

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Президентский указ о проведении парада до сих пор не издан

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным издания, президентский указ о проведении парада до сих пор не издан. На флотах командировки в Петербург не планируют, распоряжений свыше не поступало.

Главный военно-морской парад проводился в Петербурге с 2017 года, мероприятие охватывало акваторию Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году отменили кронштадтскую часть, а в 2025-м — весь парад полностью. В этом году традиция также прервана.

Карина Дроздецкая