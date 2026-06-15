Ставропольский край поднялся на 25 место в рейтинге регионов России

Ставропольский край занял 25 место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2025 года, следует из данных агентства РИА Рейтинг. Регион поднялся на две позиции вверх и набрал 55,82 балла. В 2024 году результат составлял 54,03 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидер и аутсайдер рейтинга за год не изменились. Первое место по-прежнему занимает Москва с 94,48 баллами, а последней в перечне остается Тыва с 17,11 баллами. При этом республика-аутсайдер немного улучшила свои показатели, тогда как у столицы они стали ниже прошлогодних.

Эксперты составили рейтинг на основе социально-экономических показателей и условно разделили их на четыре группы.

К показателям масштаба экономики относятся объем производства товаров и услуг, доходы бюджетов всех уровней, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли.

Показатели эффективности экономики включают объем производства товаров и услуг на человека, инвестиции в основной капитал, долю прибыльных предприятий, долю просроченной кредиторской задолженности и другие параметры.

К показателям бюджетной сферы отнесены доходы совокупного бюджета на душу населения, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета и иные критерии.

Показатели социальной сферы охватывают уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность трудоспособного населения, долю населения с доходами ниже границы бедности.

Мария Хоперская