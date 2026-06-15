На Ставрополье вынесли приговор виновнику ДТП с двумя погибшими

Виновника ДТП с двумя погибшими на трассе М-4 «Дон» в Кочубеевском округе приговорили к двум годам колонии-поселения. Он признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

По данным надзорного органа, 10 сентября 2025 года фигурант за рулем легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двумя встречными машинами.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель одной из встречных машин и пассажир подсудимого от полученных телесных повреждений скончались», — отметили в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн