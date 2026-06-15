В Челябинской области условно освобожденного контрактника осудили за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части после условного освобождения (ч. 3.2 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в апреле 2024 года гражданин, отбывая наказание в колонии, заключил контракт о прохождении военной службы, и его условно освободили. Однако 29 августа 2025-го рядовой уехал из части в Магнитогорск, где проживал до задержания сотрудниками полиции 24 января 2026 года.

За время отсутствия местного жителя в части изменился Уголовный кодекс РФ — введены новые составы преступлений, субъектами которых выступают военнослужащие, до этого освобожденные от наказания условно. Дело было переквалифицировано с ч. 5 ст. 337 УК РФ на ч. 3.2 ст. 337 УК РФ. Из-за УДО гражданин не отбыл наказание в виде лишения свободы в течение пяти лет шести месяцев и трех дней. Принимая это во внимание, суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Виталина Ярховска