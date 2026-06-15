Апелляция подтвердила незаконность рекламы на дорожных знаках в Ярославле

Второй Арбитражный апелляционный суд подтвердил неправомерность размещения рекламы мебельного центра на дорожных знаках в Ярославле и вину городского департамента в неустранении нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское УФАС Фото: Ярославское УФАС

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на дорожных знаках 6.10.1 «Указатель направлений» на основных магистралях города, в том числе на Московском проспекте, была размещена реклама ТЦ «Мебель Маркт». Антимонопольный орган посчитал, что таким образом торговому центру создается необоснованное преимущество.

Установка знака не была согласована с ГАИ и департаментом городского хозяйства, а также не соответствовала проекту организации дорожного движения. УФАС признал виновным городской департамент в том, что тот не принял мер по демонтажу спорных конструкций, являясь органом, ответственным за организацию дорожного движения в городе. Тем самым власти нарушили закон «О защите конкуренции», который запрещает органам местного самоуправления совершать действия (бездействие), которые приводят к ограничению конкуренции.

Департамент обжаловал это решение — арбитражный суд подтвердил его законность и вынес директору предупреждение. Однако мэрия Ярославля продолжила обжаловать решение суда, но результат остался прежним.

«Второй арбитражный апелляционный суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу департамента — без удовлетворения»,— сообщили в пресс-службе межрегионального УФАС.

Суды указали, что установка незаконного знака третьими лицами не освобождает департамент от обязанности по содержанию технических средств организации дорожного движения и приведению их в соответствие с законом. Наличие судебных актов о демонтаже знаков в отношении общества также не отменяет обязанности властей самостоятельно устранить нарушения. Кроме того, отсутствие денег в бюджете на демонтаж не служит оправданием нарушения закона.

Алла Чижова