Экспортный каталог производителей Ставрополья сформируют для выставки в Китае

Для участия в выставке в Шанхае планируют создать экспортный каталог производителей из Ставропольского края. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Теперь у участников конкурса растущих российских брендов „Знай наших“ есть реальная возможность поучаствовать в главном тематическом событии. Выставка состоится с 5 по 10 ноября в Шанхае», — отметил министр.

Он добавил, что Ставропольский край возглавил рейтинг регионов СКФО по количеству участников в конкурсе — принято около 100 заявок местных производителей. Категории позволяют участвовать большинству отраслей: еда и сельхозпродукция, автомобили, потребительские товары, медицинское оборудование и здоровое питание, интеллектуальная промышленность и информационные технологии.

Наталья Белоштейн