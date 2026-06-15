Путин наградил свердловского сенатора Виктора Шептия Орденом дружбы

Сенатора от Свердловской области Виктора Шептия наградили Орденом дружбы. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу»,— указано в документе.

Виктор Шептий является сенатором от Свердловской области с сентября 2022 года. До этого он с 2004 года пять раз подряд избирался в законодательное собрание региона от Ирбитского одномандатного округа.

В сентябре 2025 года, на следующий день после втупления в должность, губернатор Свердловской области Денис Паслер наделил господина Шептия полномочиями члена Совета федерации (СФ) РФ — представителя от главы региона. В его «сенаторскую тройку» также входили председатель заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Анна Капустина