Выдача кредитных карт в Челябинской области сократилась на 8,4%

В мае 2026 года жителям Челябинской области выдали 32,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 8,4% меньше, чем в апреле, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили 1,2 млн подобных карт. Показатель за месяц упал на 9,7%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных кредитных карт зафиксирована в Саратовской области (–12,8%), Пермском крае (–12,7%), Республике Башкортостан (–12,6%), Санкт-Петербурге (–12%) и Воронежской области (–12%).

Виталина Ярховска