Дагестан занял 55 позицию в рейтинге социально-экономического положения в РФ

По результатам 2025 года Дагестан занял 55 место в рейтинге социально-экономического развития регионов России, улучшив свои позиции на семь строчек и набрав 42,1 балла. В 2024 году республика находилась на 62 месте в этом рейтинге. Соответствующее исследование опубликовано «РИА Новости».

Рейтинг составлен с учетом ряда показателей, отражающих социально-экономическое состояние региона. В их числе — объем производства товаров и услуг, бюджетные доходы, количество занятых в экономике и оборот розничной торговли. Для получения этих данных были использованы материалы Росстата, Минфина РФ, Банка России, Федерального казначейства и Единого портала бюджетной системы Российской Федерации.

В рейтинге также улучшил свои позиции Ставропольский край. Он поднялся на 25 место с результатом 55,8 балла, что на две позиции выше, чем в 2024 году.

Кабардино-Балкария заняла 77 место с результатом 28,3 балла, Северная Осетия осталась на 78 месте с 26,1 балла, а Карачаево-Черкесия расположилась на 80 строчке с 23,4 балла.

Первое место в рейтинге заняла Москва — 94,4 балла, последнее — Республика Тыва — 17,11 балла.

Наталья Белоштейн