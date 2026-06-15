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На Ставрополье водоканал оштрафовали на 1 млн рублей за отказ абонентам

Ресурсоснабжающую организацию Предгорного округа оштрафовали на 1 млн руб. за отказ в подключении абонентов к сетям водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С заявками на подключение в водоканал обратились два местных жителя, но получили отказ без объективных причин.

«По данным фактам прокуратура в отношении ресурсоснабжающей организации возбудила два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (Нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения)»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге организацию обязали оплатить штраф.

Наталья Белоштейн

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