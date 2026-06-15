Движение поездов на участке Шушары — Международная остановлено
Движение поездов от станции «Шушары» до станции «Международная» прекращено по обоим путям. Причина — технические неполадки, сообщили в петербургском метрополитене.
Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
О сроках восстановления движения пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта.
Информация о возобновлении работы участка будет опубликована дополнительно.
UPD: в 11:18 движение поездов на линии 5 восстановлено.