Движение поездов на участке Шушары — Международная остановлено

Движение поездов от станции «Шушары» до станции «Международная» прекращено по обоим путям. Причина — технические неполадки, сообщили в петербургском метрополитене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О сроках восстановления движения пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта.

Информация о возобновлении работы участка будет опубликована дополнительно.

UPD: в 11:18 движение поездов на линии 5 восстановлено.

Карина Дроздецкая