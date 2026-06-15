В Ленобласти мотоциклист погиб при столкновении с лосем

Мотоциклист погиб в результате наезда на лося на 166-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков. Авария произошла 14 июня около 22:55, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина скончался на месте до приезда медиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мужчина скончался на месте до приезда медиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

27-летний водитель мотоцикла Honda PC 800 двигался со стороны Пскова в направлении Северной столицы. Внезапно вышедший на проезжую часть лось оказался прямо перед байкером. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Наезды на диких животных на загородных трассах не редкость — водителей призывают быть особенно внимательными в темное время суток.

Карина Дроздецкая