На Дону траты жителей на белый хлеб выросли на 17%

В январе-мае 2026 года расходы жителей Ростовской области на белый хлеб выросли на 17%год к году. В то же время спрос на нарезной батон, который является одной из самых популярных позиций, упал на 4%. Средняя цена на этот продукт достигла 53 руб., что на 8% выше, чем годом ранее. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на компанию «Эвотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На Юге России продажи белого хлеба стабильно растут уже два года подряд. В Ростовской области с 2024 по 2026 годы этот показатель увеличился на 34%. Тем не менее, внутри этой категории наблюдаются разные тренды. Например, продажи нарезного батона в 2025 году выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом, но в 2026-м снизились на 4%.

Бородинский хлеб продолжает набирать популярность, хотя и с более медленными темпами: в 2025 году рост составил +20%, а в 2026-м — +7%. За два года его продажи увеличились почти на треть. В то же время расходы на лаваш в 2026 году выросли всего на 1%, после скачка на 13% в предыдущем году, а его цена поднялась до 67 рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Спрос на чиабатту остается стабильным: в 2025 году он вырос на 18%, а в 2026-м — на 3%.

Наталья Белоштейн