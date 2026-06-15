Петербуржец напал с саблей на мужчину из-за неприязни

Полицейские задержали 38-летнего петербуржца, который из-за конфликта нанес мужчине удар саблей. Инцидент произошел 14 июня у дома №10 по улице Генерала Кныша в Гатчине, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Между двумя мужчинами вспыхнула ссора

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Между двумя мужчинами вспыхнула ссора

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 10:45 в парадной между двумя мужчинами вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил 43-летнего оппонента саблей по руке.

Пострадавшего доставили в больницу, после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Карина Дроздецкая