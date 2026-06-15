В Махачкале 16 июня отключат газ в трех районах

В трех районах Махачкалы завтра, 16 июня, отключат газ из-за плановых профилактических работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Кировском и частично в Советском районах газоснабжение прекратится с 09:00 до 18:00. Отключение связано с планово-профилактическими работами на газораспределительных станциях Махачкала-Северная-1 и Махачкала-Северная-2.

Жители Ленинского района останутся без газа с 10:00 до 14:00. Здесь будут проводить работы на газопроводе низкого давления диаметром 89 мм по проспекту Имама Шамиля, улицам Гусейнова, Гагарина и Ленинградской.

На время отключения жителям рекомендуют перекрыть краны газовых приборов.

Константин Соловьев