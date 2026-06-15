От «Императорской каши» до восточной экзотики

Курорт «Майтри»: реверанс в сторону Средневековья

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Новый круглогодичный загородный курорт «Майтри» на Финском заливе построили на оригинальных каменных фундаментах средневековой рыбацкой деревни, неподалеку от природного заповедника «Бухта Желтая».

Курорт задуман и как гастрономический магнит: здесь сразу два ресторанных проекта. Кухню купольного ресторана Metsä, что в переводе с финского языка означает «лес», возглавляет бренд-шеф Кирилл Нестеренко, который уже более десяти лет развивает культуру копчения. Поэтому в основе его меню — работа со смокером, мангалом и дровяной печью. Завтраки в ресторане сочетают комфорт-фуд с локальным северным колоритом: шеф делает ставку на такие продукты, как дикий лосось, лесные ягоды, грибы.

Happy Mondays («Счастливые понедельники») — паназиатское кафе и пляжный бар одновременно. Шеф-повар и гриль-мастер Кирилл Нестеренко готовит здесь блюда в паназиатском стиле и экспериментирует с разнообразными специалитетами.

Курорт располагает лесной баней и двумя панорамными банями на берегу Финского залива. Все три оборудованы зонами отдыха и купелями — горячей и холодной. Во всем комплексе, включая ресторанную зону, можно находиться с домашними питомцами.

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INNER: летняя терраса со скандинавским садом

Ресторан INNER официально открыл летнюю террасу. В честь старта теплого сезона команда организовала 14 июня воскресный бранч с концертом живой музыки, устрицами и гастрономическими спешлами от шеф-повара.

Этим летом пространство террасы превратилось в концептуальный скандинавский сад с несколькими зонами: лаунж с качелями, уединенная терраса с шезлонгами и уличным газовым камином. Созданием ландшафтного дизайна занималась Дарина Валиева, и теперь на террасе можно увидеть ароматный шалфей, декоративные злаки, изящные розы, хвойные деревья и каскады ампельных растений.

Шеф-повар специально к открытию разработал праздничное спешл-блюдо — традиционную каталанскую коку в двух вариациях: с пикантной колбасой чоризо и соусом ромеско, а также с изысканным трюфельным сыром манчего. Еще одним гастрономическим акцентом открытия стал ледник со свежими устрицами, установленный прямо во дворе.

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«Гранд Отель Европа»: модная коллаборация

Летнюю террасу, расположенную в самом сердце города, среди цветов и зелени растений, открыл «Гранд Отель Европа» в коллаборации с брендом MONOCHROME. Модный бренд стилизовал интерьер и разработал форму сотрудников, а отель посвятил этому союзу летний десерт в виде сферы с ядром из сочной черешни и коктейль «MONOCHROME Шприц».

На террасе подают завтрак а-ля карт, а также элегантное сет-меню «Петербургский завтрак», в котором шеф-повар Денис Соболев виртуозно соединил блюда эпохи Петра I и современную русскую кухню.

«Центральное место занимает "Императорская каша" — любимое блюдо Петра I, который предпочитал простую пищу. Екатерина I готовила эту кашу царю на коровьем молоке, а в постные дни — на миндальном. Первый российский император считал перловую кашу сытной и полезной, поэтому ввел ее в рацион русской армии. Я взял за основу рецепт каши, сохранившийся в записях Вильяма Похлебкина, а от себя добавил варенье из тыквы и украшение из лепестков миндаля»,— рассказывает Денис Соболев.

Доминантами основного меню являются петербургская и итальянская кухни: разнообразные пицца и паста; буррата с сочными томатами, соусом песто и кедровыми орешками. В холодные летние дни согреют традиционный борщ с говядиной, суп чоппино с морепродуктами, том-ям с тигровыми креветками или фирменное блюдо «Гранд Отеля Европа» — бефстроганов по семейному рецепту баронессы Элен де Людингаузен-Строгановой.

А на сладкое — медовик с мороженым «Бурбонская ваниль», легкий кофейный мусс с шоколадным бисквитом и фундучным пралине, ягодный суп с мятой и ванильным мороженым, маковый торт с лимонным кремом и любимое лакомство детей — гонконгские вафли.

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Bellevue: огород на террасе

На высоких террасах ресторана Bellevue «Гранд Отеля Мойка 22» колосится ячмень гривастый, зеленеет шнитт-лук, вьется горошек. Садовая земляника и красная смородина сорта сахарная уже завязали ягоды, а тимьян, мята, розмарин и медовый алиссум благоухают, привлекая светскую публику.

Огород курирует музей-заповедник «Петергоф», и в меню авторства бренд-шефа Николая Хвалынского есть постоянный раздел «Любимые блюда Императорских Огородников», куда входят сахалинский гребешок с сорбетом из маргеланской редьки, запеченная красная капуста с мясом бычьих хвостов, салат с молодой картошкой в сметане и другие сезонные радости.

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Four Seasons Lion Palace St. Petersburg: итальянская траттория

Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg открыл летнюю террасу. Столы в желто-зелено-голубой гамме у стен Дома со львами, мягкий свет и закаты над историческим центром: гостей встречает итальянская траттория у Исаакиевского собора.

За меню отвечает главный шеф-повар отеля Лука Де Астис. Здесь подают пиццу на тонком тесте, пасту, из горячего — жареный палтус, сибас по-ливорнски, телятина по-милански. Для тех, кто ищет что-то простое, но безупречное — чизбургер или тендерлойн с перечным соусом. На десерт — тирамису, шоколадный фондан, джелато и экзотический сорбет.

«Мы хотели создать место, куда хочется прийти в любое время — без повода, просто чтобы насладиться летом в атмосфере настоящей Италии, не покидая город»,— говорит Лука Де Астис.

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CHE Group: Эдемский сад

В ресторанах CHE Group сезон встречают во всеоружии: с зелеными оазисами, городскими верандами, завтраками на свежем воздухе, коктейлями, шашлыками и музыкальными вечерами.

В ресторане CHANG на Московском проспекте открылась терраса в стиле Эдемского сада. В специальном меню — ролл с гребешком и криспи угрем, яркое севиче из сибаса, десерт «Игристый тропик» от шеф-кондитера Антона Багата и два темпераментных микса от бренд-бармена Юрия Гу.

В ресторанах восточной кухни «Чабрец» к сезону солнечных очков обновили меню, подготовили сеты шашлыков и наборы для гриля в фирменных маринадах (бренд-шеф Анатолий Цай). И во всех ресторанах открываются уютные летние террасы: всесезонный крытый спот на Аптекарской набережной, терраса на крыше двухэтажного «Чабреца» на Тихорецком и загородный релакс в «Чабреце» в Репино.

В ресторанах Chelentano («Челентано») в Пушкине и на Рубинштейна проводят лето с итальянскими вкусами. Весь теплый сезон в меню завтраки — продуманные, стильные, с узнаваемыми акцентами от бренд-шефа Дениса Прохорова.

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Lotus Bistro: RAW-ужин

17 июня в Lotus Bistro состоится дегустационный ужин с винным сопровождением, посвященный редким видам мяса и техникам минимальной обработки: ресторан продолжает исследовать возможности работы с сырым продуктом.

В центре внимания — мясо и современный взгляд на его приготовление, от тартара и татаки до вагю, утки магре и оленины. Шеф-повар Александр Горяйнов обращается к азиатским техникам и традициям, где вкус раскрывается не через длительную термическую обработку, а через ферментацию, копчение и точечное воздействие огня.

Каждое блюдо будет сопровождаться специально подобранным вином, подчеркивающим текстуру мяса и глубину вкусовых сочетаний. В меню вошли вагю с соусом никири и спаржей; тартар из говядины с маринованными шиитаке и угрем; суши с уткой магре и азиатской сальсой; опаленный подкопченный олень с шиповником; татаки из говядины с маринованной тыквой.

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«Персиммон»: вечер в Марокко

Ресторан «Персиммон» запускает серию «Больших восточных ужинов», и первый из них состоится 18 июня. Он будет посвящен кулинарным традициям и колориту Магриба. Ресторатор Алексей Алексеев и шеф-повар Александр Горяйнов представят грандиозное меню из 25 блюд, раскрывающее богатство локальных специй, текстур и вкусов.

Марокканская кухня признана одной из самых ярких и самобытных в мире благодаря уникальному переплетению арабских, берберских и средиземноморских традиций. Ее визитная карточка — смелая игра контрастов: сочного мяса с обилием сухофруктов, жгучих специй с медом и цитрусовыми, а также обязательное использование особых купажей пряностей, которые раскрывают вкус продуктов с совершенно новой стороны.

На старте подадут в стол традиционные закуски и мезе, такие как пряные оливки с виноградными зернами; освежающий дзадзики с кедровым орехом; шелковистый лабне с добавлением копченого винограда; дымный мутабаль с зернами граната и прочие.

На второй курс подадут «Мешуи» — баранью ногу, натертую секретным купажом восточных специй, нашпигованную чесноком, маринованную в нежном йогуртовом соусе и запеченную на открытых углях до идеальной корочки. Сервируют блюдо с девятью гарнирами.

Светлана Куликова