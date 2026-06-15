В Краснодарском крае объем выдачи потребкредитов вырос на 10,3%

В мае 2026 года в Краснодарском крае объем выданных потребкредитов составил 5,3 млрд руб., что на 10,3% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 4,8 млрд руб. Однако в сравнении с 2024 годом показатель сократился на 50,1%, или 5,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в крае отмечается рост среднего срока потребкредита на 11,7%. Если в мае 2025 года он составлял 23 месяца, то теперь он равен 25,7 месяца.

«Такая динамика по сравнению с прошлым годом объясняется в значительной степени эффектом низкой базы, так как на начало 2025 года пришлось основное падение выдачи розничных кредитов, включая и потребкредиты с автокредитами. Это было обусловлено тем, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, а также принял ряд мер по охлаждению кредитного рынка с целью снижения закредитованности граждан»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперт отметил, что выдача розничных кредитов данных типов в 2026 году остается на низком уровне. Последние два года показывают, что банки действуют осторожно, сохраняя строгие требования к кредитным историям граждан, чтобы минимизировать риски просрочек. Однако, по словам господина Волкова, улучшение качества заявителей происходит медленно.

Наталья Белоштейн