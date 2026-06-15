Богослужения продолжат проводить после пожара в Никольском храме Ессентуков

Богослужебная жизнь прихода Никольского храма в станице Ессентукской не прекратится после пожара, уничтожившего значительную часть исторического здания. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

По его словам, на время проведения обследований и последующих восстановительных работ службы будут проходить в крестильном храме, расположенном на территории комплекса. Это здание не пострадало от огня.

«Это любимый храм горожан. Здесь многие поколения казаков крестились, венчались, отсюда их провожали в последний путь. Здесь казаки приносили присягу еще императору Александру»,— отметил Михаил Самохин.

В епархии подчеркнули, что местная православная община остается многочисленной и активной, поэтому прекращения богослужений не планируется.

Пожар в Свято-Никольском храме произошел утром 11 июня. К моменту прибытия пожарных расчетов деревянное здание, построенное в 1826 году, было практически полностью охвачено огнем. По предварительным данным, пострадавших нет.

После ликвидации возгорания специалисты приступили к обследованию объекта. По информации Пятигорской епархии, часть исторических конструкций все же удалось сохранить. В частности, уцелели фрагменты алтарной части и часть конструкций колокольни.

Одновременно власти Ессентуков и Пятигорская епархия начали обсуждать восстановление одного из старейших православных храмов Кавказских Минеральных Вод. Для этого будет создана специальная инициативная группа с участием представителей духовенства, казачества, общественности и органов власти.

Причины пожара пока устанавливаются. На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и специалисты пожарно-технической лаборатории.

Валерий Климов