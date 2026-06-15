Лишь каждый девятый житель Дона обращался за защитой прав потребителя

Большинство жителей Ростовской области предпочитают не обращаться в надзорные органы даже при возникновении проблем с качеством товаров и услуг. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Согласно исследованию, лишь 11,4% опрошенных потребителей за последние три года обращались в органы власти, общественные организации или иные структуры для защиты своих прав. Остальные респонденты либо не сталкивались с необходимостью такой защиты, либо предпочитали решать спорные ситуации самостоятельно.

При этом далеко не все обращения завершались положительным результатом. Часть участников опроса сообщила, что смогла полностью или частично добиться решения своей проблемы, тогда как некоторые заявили об отсутствии заметного эффекта от обращения.

Авторы мониторинга отмечают, что низкая активность потребителей в вопросах защиты своих прав остается устойчивой тенденцией. Несмотря на развитие механизмов обратной связи и появление цифровых сервисов для подачи жалоб, большинство жителей региона по-прежнему не используют такие инструменты.

Эксперты связывают ситуацию как с недостаточной информированностью граждан о существующих механизмах защиты прав потребителей, так и с нежеланием тратить время на длительные процедуры рассмотрения обращений. Кроме того, многие спорные вопросы решаются непосредственно между покупателем и продавцом без привлечения контролирующих органов.

Мониторинг проводился Региональным информационно-аналитическим центром среди 2767 жителей Ростовской области в 54 муниципальных образованиях региона. Исследование посвящено оценке состояния конкуренции на рынках товаров и услуг, а также качеству работы различных институтов защиты прав потребителей.

Валерий Климов