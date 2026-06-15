Жители Ростовской области чаще замечают рост цен, чем улучшение качества товаров

Жители Ростовской области значительно чаще отмечают рост цен на товары и услуги, чем повышение их качества. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Исследование показало, что на большинстве социально значимых рынков потребители в первую очередь фиксируют изменение стоимости товаров и услуг. При этом положительные изменения, связанные с повышением качества обслуживания, расширением ассортимента или улучшением характеристик продукции, жители региона отмечают заметно реже.

Авторы мониторинга указывают, что наиболее чувствительными для населения остаются рынки повседневного спроса, включая продукты питания, медицинские и коммунальные услуги. Именно на этих направлениях потребители чаще всего обращают внимание на изменение ценовой ситуации.

Одновременно результаты опроса свидетельствуют, что для жителей региона вопрос стоимости товаров и услуг остается одним из ключевых факторов оценки конкурентной среды. Косвенно это подтверждается и ответами на вопрос о мерах развития конкуренции. Наиболее популярным предложением среди участников исследования стал контроль роста цен, который респонденты называли чаще других способов улучшения ситуации на рынках.

Эксперты отмечают, что подобное восприятие характерно для периодов высокой инфляционной чувствительности населения. В таких условиях потребители быстрее замечают изменения ценников, тогда как улучшение качества товаров или сервиса зачастую остается менее заметным фактором.

Мониторинг проводился Региональным информационно-аналитическим центром среди 2,7 тыс. жителей Ростовской области. Опрос охватил потребителей товаров и услуг из различных муниципалитетов региона.

Валерий Климов