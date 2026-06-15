На Веселовском водохранилище спасли мужчину из тонущей лодки

На Веселовском водохранилище спасли 47-летнего мужчину, уплывшего от берега на 500 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Происшествие случилось около мыса Золотой Рог, в районе села Уютненское. Спасатели заметили лодку, в которой мужчина подавал признаки бедствия из-за течи в плавательном средстве. Пострадавшего подняли на борт патрульного катера и доставили на берег вместе с лодкой. Отмечается, что от дальнейшей помощи спасенный отказался.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что 13 июня в Ростовской области зарегистрировали одно происшествие на воде, в результате него погиб один человек.

Константин Соловьев