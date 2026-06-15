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Илья Скидин назначен замминистра международных связей Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Илью Скидина заместителем министра международных и внешнеэкономических связей региона, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Господин Скидин приступает к исполнению обязанностей с 15 июня.

Илья Скидин начал трудовую деятельность в сфере промышленности. С 2018 года он работал на различных должностях в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В 2023 году перешел на позицию советника заместителя губернатора Свердловской области.

Ранее глава региона Денис Паслер перераспределил полномочия между своими заместителями. Он скорректировал полномочия четырем из девяти своих заместителей, а одну ставку заместителя губернатора ликвидировал — ее занимал Василий Козлов, назначенный на пост вице-губернатора.

Анна Капустина

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