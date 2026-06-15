Учения по отражению БПЛА пройдут в порту Новороссийска

В акватории порта Новороссийска 15 июня запланировано проведение учений со стрельбами, сообщает пресс-служба администрации города. Тренировочные мероприятия будут проходить дважды за день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Новороссийская военно-морская база отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений НВМБ будет выполнять стрельбы из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Жителей и гостей Новороссийска призвали соблюдать спокойствие. В мэрии города напомнили, что во время учебных стрельб в порту запрещается движение плавательных средств и маломерных судов, ограничения также распространяются на любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Кристина Мельникова