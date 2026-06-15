На вылет и прилет в Сочи задерживаются свыше 120 рейсов

В международном аэропорту Сочи сохраняются последствия временных ограничений на использование воздушного пространства. По данным онлайн-табло, на прилет и вылет задерживаются 123 рейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Наиболее сложная ситуация наблюдается по вылетам. С опозданием отправятся 66 рейсов. Среди них рейсы в Жуковский, Пермь, Сургут, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Магнитогорск, Новый Уренгой, Ереван, Салехард, Челябинск, Архангельск, Нижний Новгород, Сыктывкар, Саратов, Стамбул, Нижнекамск, Нижневартовск и Томск. По два рейса задерживаются в Тель-Авив, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Анталью, Самару и Чебоксары. По три рейса ожидают отправления в Екатеринбург и Казань. Пять рейсов задерживаются в Москву, семь — в Тюмень, восемь — в Санкт-Петербург.

На прилет задерживаются еще 57 воздушных судов. В списке рейсы из Жуковского, Стамбула, Тель-Авива, Тюмени, Магнитогорска, Кемерова, Новокузнецка, Антальи, Красноярска, Саратова, Еревана, Абакана, Архангельска, Салехарда, Чебоксар, Сыктывкара и Нижнекамска. По два рейса задерживаются из Челябинска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Омска, Перми и Сургута. По три рейса ожидаются из Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы, по четыре — из Самары и Казани. Из Москвы с опозданием прибудут шесть рейсов.

Ранее в аэропорту Сочи неоднократно вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры принимали в аэропортах Краснодара и Геленджика для обеспечения безопасности полетов.

После отмены ограничений аэропорт перешел на работу по фактическому расписанию и обслуживает самолеты в порядке очередности. С начала суток воздушная гавань приняла 18 рейсов и обслужила около 2,9 тыс. пассажиров. На вылет отправили 19 рейсов, которыми воспользовались около 3 тыс. человек.

Пять самолетов уже вернулись в Сочи с запасных аэродромов. Еще 15 воздушных судов по решению авиакомпаний продолжают находиться на альтернативных площадках. В аэропорту сообщили, что до конца суток готовы обслужить 126 рейсов на прилет и 141 рейс на вылет.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями расписания, поскольку в связи с восстановлением работы аэропорта возможны дополнительные переносы, объединения или отмены отдельных рейсов. Информацию о статусе перелетов авиакомпании доводят до пассажиров через официальные каналы связи и онлайн-сервисы.

Мария Удовик