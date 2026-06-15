Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Мурманске создадут учебный центр морской медицины для работы в Арктике

На базе Мурманского арктического университета планируется создать учебный центр морской медицины. Соглашение подписали вуз и Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины ФМБА России на Международном военно-морском салоне. Об этом сообщили в правительстве региона.

Центр будет готовить специалистов для Северного морского пути и работы в Арктике

Центр будет готовить специалистов для Северного морского пути и работы в Арктике

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Центр будет готовить специалистов для Северного морского пути и работы в Арктике

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Центр позволит отрабатывать практические навыки в условиях, приближенных к реальным. Стороны объединят возможности для разработки новых образовательных программ, прикладных исследований и внедрения современных медицинских технологий.

Как отметила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко, подписание соглашения — важный шаг в реализации решений морской коллегии под председательством Николая Патрушева. Новый центр будет готовить специалистов для Северного морского пути и работы в Арктике.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд