В Магнитогорске водитель сбил трех пешеходов

В Магнитогорске после наезда автомобиля пострадали три пешехода. В отношении водителя составили административные протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, ранним утром 13 июня 41-летний водитель Daewoo Nexia задним ходом выезжал с парковки у дома №50 на улице имени газеты «Правда». Он сбил трех пешеходов на тротуаре и скрылся с места происшествия. В результате ДТП двух пострадавших 18 и 35 лет госпитализировали в медицинское учреждение, 19-летнему молодому человеку после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

Вскоре нарушителя задержали сотрудники полиции. В отношении водителя составлены административные протоколы по ч. 2, 3 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП и невыполнение требования о запрете употреблять алкогольные напитки после аварии). Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). Пострадавшим назначили судебно-медицинские экспертизы.

Виталина Ярховска