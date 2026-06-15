В Новоуральске подросток тяжело травмировался циркулярной пилой на лесопилке

Прокуратура Новоуральска направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшее причинение несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обвинение предъявили директору лесопилки — руководителю ООО «Лесоруб». Ему вменяют ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, директор без проведения инструктажа по безопасности допустил несовершеннолетнего к работе на станке с циркулярной пилой. При этом станок не был оснащен предусмотренной защитой. В процессе распиловки древесины подросток получил обширную рвано-ушибленную рану правой кисти.

Согласно заключению экспертов, полученные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы. Дело рассмотрит Новоуральский городской суд.

Анна Капустина