Экс-капитан СКА взял Кубок Стэнли в дебютном сезоне за «Каролину»

Александр Никишин, еще недавно защищавший цвета СКА, стал обладателем главного трофея НХЛ. Вместе с ним Кубок Стэнли выиграли Андрей Свечников и Петр Кочетков — «Каролина» в шестом матче финала переиграла «Вегас» (3:0) и закрыла серию 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший игрок команды СКА Александр Никишин во время матча

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Бывший игрок команды СКА Александр Никишин во время матча

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Для 24-летнего россиянина это первый полноценный сезон за океаном. До переезда он отыграл три года в Петербурге, был капитаном армейцев и дважды признавался лучшим снайпером-защитником КХЛ. В НХЛ на его счету 98 матчей и 34 очка.

Свечников набрал 81 очко за сезон, Кочетков сыграл девять матчей в регулярном чемпионате. Россияне выигрывают Кубок Стэнли 11-й год подряд — последний раз без них это случилось в 2015-м.

Карина Дроздецкая