Краснодарская школа «Поколение» откроет набор 800 учеников 15 июня

В Краснодаре стартует приемная кампания в новую школу-интернат для талантливых детей «Поколение». Набор учащихся начнется 15 июня и продлится до 4 июля. Уже с 1 сентября образовательное учреждение примет первых воспитанников, пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Елену Воробьеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В первый учебный год школа рассчитана на 800 учащихся 5–8-х и 10-х классов. Зачисление пройдет по итогам индивидуального отбора. В дальнейшем число учеников планируют увеличить до 1,1 тыс. человек, при этом для 600 воспитанников предусмотрят круглосуточное проживание.

Учреждение создали по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Школа ориентирована на подготовку будущих специалистов в сфере науки, технологий, инженерии и других перспективных направлений. Курировать приемную кампанию будет министерство образования и науки Краснодарского края.

Обучение организуют по четырем основным профилям: технологическому, естественно-научному, агротехнологическому и гуманитарному. В рамках технологического направления предусмотрены информационно-технологическая и инженерно-математическая специализации. Естественно-научный профиль включает медико-биологическую и физико-химическую подготовку.

Победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по ряду дисциплин смогут поступить без вступительных испытаний. Такая возможность предусмотрена для участников олимпиад по математике, физике, информатике, биологии, химии, литературе, истории, мировой художественной культуре и другим профильным предметам.

Школу-интернат построили в Краснодаре как единственное в регионе образовательное учреждение такого формата. Ранее губернатор отмечал, что к работе с учениками привлекут ведущие вузы края. Это позволит выстроить систему подготовки талантливых школьников с последующим поступлением в высшие учебные заведения региона.

Для образовательного процесса оборудовали 75 учебных кабинетов, специализированные лаборатории и мастерские. В школе создали центры интеллектуальных энергетических систем, информационных технологий и искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем, анализа данных, точного земледелия, биотехнологий, генетики и наук о жизни. Также предусмотрены лаборатории бактериальных экспериментов, селекции и агротехнологий, физико-химических испытаний и других научных направлений.

Кроме учебной инфраструктуры, в комплексе разместили два пищеблока, медицинские блоки, спортивный комплекс с бассейном, актовый зал, театральную и телевизионную студии. Первых учеников школа примет уже в новом учебном году.

Мария Удовик