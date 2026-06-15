После снятия ограничений в аэропорту Сочи 15 бортов остаются на запасных аэродромах

Аэропорт Сочи продолжает работу по фактическому расписанию и обслуживает воздушные суда и пассажиров в порядке очередности. По данным воздушной гавани, после снятия ограничений пять бортов вернулись с запасных аэродромов, тогда как еще 15 самолетов пока остаются там по решению авиаперевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

С начала суток аэропорт обслужил 37 рейсов. На прилет приняли 18 воздушных судов, которыми прибыли около 2,9 тыс. пассажиров. На вылет отправили 19 рейсов с 3 тыс. пассажиров на борту.

В аэропорту отметили, что совместно с авиакомпаниями принимают меры для скорейшего восстановления расписания и отправки задержанных рейсов. До конца суток воздушная гавань готова принять 126 рейсов и обеспечить вылет 141 рейса.

При этом пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. В зависимости от операционной обстановки перевозчики могут корректировать время отправления, объединять отдельные рейсы или отменять их. Обо всех изменениях авиакомпании информируют пассажиров в установленном порядке.

Получить актуальную информацию о статусе рейса можно на сайтах авиаперевозчиков, на онлайн-табло аэропорта, а также через аудиообъявления в терминале, уточнили в воздушной гавани курорта.

Аэропорт продолжает обслуживание пассажиров и воздушных судов в штатном режиме с учетом фактической ситуации и очередности выполнения рейсов. До полного восстановления графика работа ведется в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, которые принимают решения по дальнейшему перемещению самолетов, находящихся на запасных аэродромах.

Мария Удовик