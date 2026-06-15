Число вакансий с навыками работы с ИИ в Челябинской области выросло на 40%

В первом квартале 2026 года количество вакансий с компетенциями, связанными с использованием искусственного интеллекта, в Челябинской области выросло на 40% к аналогичному периоду 2025-го. Максимально таким специалистам готовы платить 188 тыс. руб., сообщает hh.ru.

Дороже всего в регионе оценили навыки AI-тренера в области программирования — до 188 тыс. руб. Далее идут Middle Unity Developer (опытный специалист, который создает игровые механики, проектирует архитектуру отдельных систем и оптимизирует код; до 164 тыс. руб.) и маркетолог рассылок (от 160 тыс. руб.). В топ-7 также вошли руководитель отдела продаж удаленной команды (150–252 тыс. руб.), программист 1С (150–170 тыс. руб.), руководитель закупок и логистики (120–150 тыс. руб.) и руководитель проектов (90–130 тыс. руб.).

Виталина Ярховска