В Новороссийске ограничили подачу воды из-за подтопления водозабора

В Новороссийске ввели временные ограничения на водоснабжение после подтопления территории водозабора Троицкого группового водопровода. В результате происшествия объем подачи ресурса в город сократили на 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в МУП «Водоканал города Новороссийска», специалисты предприятия проводят регулировочные мероприятия, направленные на стабилизацию системы водоснабжения. Работы организовали после подтопления территории водозаборного комплекса, который обеспечивает подачу воды в город.

На период устранения последствий и восстановления штатного режима работы подача воды жителям Новороссийска будет осуществляться по временному графику. Водоснабжение организовали с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Такой режим сохранится до полной стабилизации ситуации на объекте.

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что снижение объемов подачи связано с текущей обстановкой на водозаборе. Одновременно специалисты продолжают выполнять необходимые технические мероприятия для нормализации работы системы и восстановления прежних параметров водоснабжения.

Для обеспечения жителей водой на время действия ограничений организуют подвоз ресурса автоцистернами. Машины будут направлять по заявкам населения. Водоканал рекомендовал жителям учитывать временный график подачи воды и при необходимости обращаться за организацией подвоза.

После завершения всех работ и восстановления функционирования водозабора подачу воды вернут в обычном режиме. По информации предприятия, аварийного развития ситуации не ожидается. Специалисты продолжают мониторинг состояния объектов водоснабжения и выполнение необходимых мероприятий для скорейшей стабилизации работы системы.

Водоканал Новороссийска принес жителям извинения за временные неудобства и сообщил, что информирование о ходе работ и изменении режима водоснабжения будет осуществляться дополнительно.

Мария Удовик