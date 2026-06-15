На Ставрополье 27 выпускников набрали по 100 баллов на трех госэкзаменах

27 выпускников Ставропольского края сдали ЕГЭ по химии, литературе и истории на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди 1984 выпускников, сдававших экзамен по химии, 15 одиннадцатиклассников получили максимальный балл. Из 450 участников экзамена по литературе десять человек набрали 100 баллов. В группе из 1751 ученика, сдававшего историю, только двое достигли наивысшего результата.

В министерстве отметили, что в 2026 году увеличилось количество выпускников, которые набрали при сдаче экзаменов более 80 баллов.

Наталья Белоштейн