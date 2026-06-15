На Дону за неделю подорожали сметана и творог

В Ростовской области зафиксирован рост цен на кисломолочную продукцию, включая сметану и творог. Информация об этом содержится в еженедельном отчете Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, средняя стоимость килограмма сметаны выросла до 361,7 руб. Наиболее доступные цены на продукт зафиксированы в Миллерово и Таганроге: там стоимость килограмма составила 344,4 и 341,1 руб. соответственно.

Творог за неделю подорожал до 457,4 руб. за кг. Наименьшие цены на продукт зафиксированы в Волгодонске — 422,2 руб. за кг и Таганроге — 431,7 руб. за кг.

Наталья Белоштейн