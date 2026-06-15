На Дону за неделю подорожали сметана и творог
В Ростовской области зафиксирован рост цен на кисломолочную продукцию, включая сметану и творог. Информация об этом содержится в еженедельном отчете Ростовстата.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Так, средняя стоимость килограмма сметаны выросла до 361,7 руб. Наиболее доступные цены на продукт зафиксированы в Миллерово и Таганроге: там стоимость килограмма составила 344,4 и 341,1 руб. соответственно.
Творог за неделю подорожал до 457,4 руб. за кг. Наименьшие цены на продукт зафиксированы в Волгодонске — 422,2 руб. за кг и Таганроге — 431,7 руб. за кг.