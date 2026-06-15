В Челябинске за июнь выпало 121% месячной нормы осадков

За две недели июня в Челябинске выпало 75 мм осадков при норме 61,8 мм. Показатель превысил обычный на 21%, сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

По словам вице-мэра по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрия Агеева, дожди затрудняют выполнение контрактов по ремонту дорог. Кроме того, они мешают и работе общественного транспорта. На выходных после ливня затопило улицу Братьев Кашириных. Из-за этого временно останавливалось движение троллейбусов.

Виталина Ярховска