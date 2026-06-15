Ростовская область заняла 12 место по социально-экономическому положению в РФ

По результатам 2025 года Ростовская область заняла двенадцатую позицию в рейтинге социально-экономического развития регионов России. Уровень показателя остался неизменным по сравнению с 2024 годом. Соответствующие данные опубликованы в исследовании «РИА Новости».

Общий рейтинг региона достиг 66,5 баллов. В 2024 году он был на уровне 69,3 баллов.

Первое место в рейтинге заняла Москва, набрав 94,4 балла. Второе место досталось Санкт-Петербургу с результатом 90 баллов, а третье — Республике Татарстан, которая получила 86,3 балла.

Наталья Белоштейн