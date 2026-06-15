Кубань вошла в топ-3 самых некурящих регионов России

Краснодарский край вошел в число регионов с наиболее низким уровнем распространенности табакокурения среди взрослого населения. По данным Министерства здравоохранения России за май 2026 года, Кубань заняла третье место в стране по этому показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной статистике, доля курящих среди жителей Краснодарского края в возрасте от 18 лет и старше составила 4,6%. Это позволило региону войти в тройку субъектов РФ с наименьшей распространенностью потребления табачной продукции, пишет «РИА Новости».

На втором месте рейтинга оказался Чукотский автономный округ. Там показатель распространенности курения составил 1,4% взрослого населения. Лидером списка стала Чеченская Республика, где доля курящих достигла 0,5%.

Помимо Краснодарского края, в перечень регионов с самыми низкими показателями табакокурения вошли Ингушетия, Донецкая Народная Республика и Дагестан. В Ингушетии доля курящих среди взрослого населения составила 6,01%, в ДНР — 6,9%, в Дагестане — 8,9%.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2026 года действуют дополнительные ограничения на курение у остановок и входов в подъезды многоквартирных домов. Документ также устанавливает административную ответственность за нарушение новых запретов. Юрист Юрий Митин считает, что эти нормы не противоречат федеральному законодательству, но их применение будет проблемным. Основные сложности связаны с неоднозначным определением точек отсчета (входы, стены, границы участков) и отсутствием четких методик измерения расстояний. По мнению эксперта, это приведет к судебным спорам и массовой отмене штрафов из-за ошибок в замерах.

Мария Удовик