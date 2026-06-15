В Адлерском районе Сочи обновят дорожную сеть на шести улицах

В Адлерском районе Сочи начались работы по ремонту дорожной сети. В рамках муниципального контракта специалисты обновят покрытие на улице Кузнечной, а также проведут ремонт на пяти других улицах, входящих в важный транспортный маршрут микрорайона Кудепста, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Наиболее масштабные работы выполнят на улице Кузнечной. Этот участок стал одним из основных объездных маршрутов после введения ограничений движения по аварийному мосту через реку Кудепста. Проект предусматривает восстановление дорожного полотна на протяжении более 3,1 км.

Сейчас подрядчики снимают изношенный слой асфальта. После этого запланировали устранение дефектов покрытия и укладку нового слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы направлены на повышение надежности дорожной инфраструктуры и обеспечение безопасного движения транспорта.

Дополнительно мероприятия проведут на улице Веринской, где предусмотрели расширение проезжей части и создание специальных разъездных карманов. Это должно повысить удобство движения на участках с ограниченной шириной дороги.

На улице Чайной обновят дорожное покрытие на двух наиболее проблемных участках. Ямочный ремонт также выполнят на улицах Пензенской, Петрозаводской и Гастелло. Помимо восстановления покрытия, на этих дорогах нанесут новую разметку.

Обновляемые участки входят в маршрут, который связывает села Николаевка, Бестужевка, Верино и микрорайон Чайсовхоз с центральной частью Адлера и федеральной трассой. В администрации Сочи подчеркнули, что реализация проекта позволит сохранить устойчивое транспортное сообщение и обеспечить движение автомобилей экстренных, социальных и коммунальных служб.

Несмотря на то что муниципальный контракт рассчитан до середины ноября, фактическое завершение работ планируют выполнить раньше установленного срока.

Мария Удовик