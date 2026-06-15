На Урале экс-инспектору ДПС дали условный срок за нападение на задержанного

Асбестовский городской суд приговорил бывшего инспектора ДПС, который ударил ногой по голове лежащего на земле задержанного водителя, к четырем годам условно, сообщили в пресс-службах судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-службы судов Свердловской области Фото: Пресс-службы судов Свердловской области

Суд признал Илью Старицына виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). «Своими действиями Старицын грубо нарушил требования ст. 5, 18 и 20 Федерального закона "О полиции", а также подорвал авторитет правоохранительных органов»,— указано в сообщении суда.

В ночь с 5 на 6 января подсудимый на службе преследовал мотовездеход без госзнаков, установило следствие. Водителя остановили возле дома по ул. Мира, 6 в Асбесте. Мужчина оказал неповиновение.

Сотрудники применили к нему физическую силу: положили на землю, завели руки за спину, лишив возможности сопротивляться. По данным следствия, инспектор осознавал, что потерпевший лежит на земле, не оказывает сопротивления и не представляет опасности, и ударил его ногой в берце по голове и по телу. Согласно заключению эксперта, эти действия причинили потерпевшему закрытый перелом правой скуловой кости, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

Илья Старицын не признал себя виновным, указав, что его действия не противоречили закону о полиции и ведомственному приказу МВД.

Суд назначил экс-инспектору ДПС наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, осужденному запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. Приговор в законную силу еще не вступил.

Анна Капустина